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Общество

Десятки человек не смогли попасть на спектакль в Москве по билетам от перекупщиков

Десятки человек не смогли попасть на спектакль в Москве по билетам от перекупщиков

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Несколько десятков человек с билетами не смогли попасть на спектакль "Женщины Есенина" в МХАТ имени Горького в Москве. Там зрителей с билетами стоимостью пять тысяч рублей администратор отказался пускать в зрительный зал.

Дело в том, что посетители купили билеты через неофициальные сервисы продаж. Оказалось, что все эти билеты были оформлены через "Пушкинскую карту", а посетители не подходили по возрасту.

В руководстве театра заявили, что сочувствуют пострадавшим, но пускать на спектакль с билетами от перекупщиков просто не имеют право. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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