Эксперты рассказали, чему пандемия научила московский бизнес

24 марта в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция по теме "Чему научила пандемия московский бизнес?".
О поддержке бизнеса, пережившего пандемию коронавируса рассказывали:
- уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева;
- общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов;
- общественный beauty-омбудсмен, член совета Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова;
- общественный уполномоченный по вопросам оказания медицинских услуг Муслим Муслимов;
- общественный уполномоченный по фитнесу, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева.