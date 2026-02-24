Сеть "Додо Пицца" не будет пускать животных на кухню в своих заведениях

Домашних питомцев не будут пускать на кухню в заведениях сети "Додо Пицца", так как там соблюдаются самые жесткие стандарты чистоты и санитарной безопасности. Об этом рассказал основатель сети Федор Овчинников.

Он указал, что граждане с животными смогут посещать только залы для гостей. Таким образом, пиццерии станут дог-френдли. Такое решение было принято после того, как управляющая одной из пиццерий Челябинска уволила курьера из-за того, что он накрыл бездомную собаку фирменным пледом. Клиенты объявили пиццериям бойкот.

