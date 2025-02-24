Телеканал Москва 24 провел эксперимент с кормящими мамами в общественных местах

В Москве кормящих женщин часто просят прикрыться, а в некоторых местах даже могут попросить выйти из ресторанов, музеев и фитнес-клубов. Кормление грудью – естественный процесс, но не все готовы мириться с таким зрелищем, поэтому за женщин вступились в Госдуме.

Съемочная группа телеканала Москва 24 провела эксперимент, отправившись в людные места с кормящей мамой. В фудкорте торгового центра за 15 минут никто не сделал замечания, хотя несколько людей с любопытством смотрели на женщину с ребенком. В одном из ресторанов ей предложили покормить ребенка в отдельной зоне, а в другом кафе официантка не знала, как реагировать на просьбу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.