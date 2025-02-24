Москвичи поделились яркими кадрами столицы в рубрике "Фотопоток"

Москва 24 запустила рубрику "Фотопоток", в рамках которой каждый день показывают снимки, присланные жителями столицы. Все фотографии поступают от жителей города через чат-бот в телеграм-канале "Москва 24". Для участия достаточно перейти по QR-коду, который можно увидеть на экране.

Лучшие снимки будут показаны в эфире, а по пятницам будет выбран победитель рубрики, который получит памятные подарки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.