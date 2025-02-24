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24 февраля, 08:00

Общество

Москвичи поделились яркими кадрами столицы в рубрике "Фотопоток"

Москвичи поделились яркими кадрами столицы в рубрике "Фотопоток"

Москвичи могут узнать последние новости в телеграм-канале "Москва 24"

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Москва 24 запустила рубрику "Фотопоток", в рамках которой каждый день показывают снимки, присланные жителями столицы. Все фотографии поступают от жителей города через чат-бот в телеграм-канале "Москва 24". Для участия достаточно перейти по QR-коду, который можно увидеть на экране.

Лучшие снимки будут показаны в эфире, а по пятницам будет выбран победитель рубрики, который получит памятные подарки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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