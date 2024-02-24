24 февраля, 19:35Общество
Новости часа: более 25 тыс пар сыграли свадьбу во Дворце бракосочетания на ВДНХ за 10 лет
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 25 тысяч пар зарегистрировали свои отношения во Дворце бракосочетания на ВДНХ в Москве за последние 10 лет работы учреждения. Об этом заявляет пресс-служба столичного управления ЗАГС.
С 25 до 26 февраля в период с 02:10 до 04:25 участки улиц Ленина и Новокрюковской в Зеленограде будут закрыты для проезда из-за строительных работ, сообщили в Дептрансе Москвы.
Специалисты обновили панно "Звезда" в большом гостином зале первого корпуса Московского дворца пионеров на Воробьевых горах, сказано на сайте мэра Москвы.