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24 февраля, 19:35

Общество

Новости часа: более 25 тыс пар сыграли свадьбу во Дворце бракосочетания на ВДНХ за 10 лет

Новости часа: более 25 тыс пар сыграли свадьбу во Дворце бракосочетания на ВДНХ за 10 лет

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 25 тысяч пар зарегистрировали свои отношения во Дворце бракосочетания на ВДНХ в Москве за последние 10 лет работы учреждения. Об этом заявляет пресс-служба столичного управления ЗАГС.

С 25 до 26 февраля в период с 02:10 до 04:25 участки улиц Ленина и Новокрюковской в Зеленограде будут закрыты для проезда из-за строительных работ, сообщили в Дептрансе Москвы.

Специалисты обновили панно "Звезда" в большом гостином зале первого корпуса Московского дворца пионеров на Воробьевых горах, сказано на сайте мэра Москвы.

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