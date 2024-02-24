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24 февраля, 19:30

Общество

В России прошла акция "Быть здоровым – это модно!"

В России прошла акция "Быть здоровым – это модно!"

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Международная спортивно-патриотическая акция "Быть здоровым – это модно!", главной идеей которой является массовое обливание холодной водой, прошла в 39 городах России, а также в Южной Осетии, Замбии и Нигерии.

Главной площадкой акции в этом году стала площадь перед домом культуры "Подмосковье" в Красногорске. Перед этим представители городов, участвующих в акции, связались с Красногорском через телемост и показали свою готовность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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