В России прошла акция "Быть здоровым – это модно!"

Международная спортивно-патриотическая акция "Быть здоровым – это модно!", главной идеей которой является массовое обливание холодной водой, прошла в 39 городах России, а также в Южной Осетии, Замбии и Нигерии.

Главной площадкой акции в этом году стала площадь перед домом культуры "Подмосковье" в Красногорске. Перед этим представители городов, участвующих в акции, связались с Красногорском через телемост и показали свою готовность.

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