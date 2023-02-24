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24 февраля, 21:45

Общество

Рейды за уличными торговцами подснежниками начинаются в столице

Рейды за уличными торговцами подснежниками начинаются в столице

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Рейды за уличными торговцами подснежниками начинаются в столице.

С первыми днями весны и особенно перед 8 марта в парках и на улицах, перед метро и в переходах появляются незаконные продавцы букетов.

Экологи напоминают, что ландыши и подснежники относятся к довольно редким в Подмосковье первоцветам. Когда их массово срезают – это вредит природе. Поэтому москвичей призывают не покупать такие цветы с рук.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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