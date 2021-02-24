Москву накрыл снегопад

На Москву обрушился снегопад. В столице может выпасть до 35% месячной нормы осадков.

Слабый снег 24 февраля усилится к вечеру, а в ночь на 25 февраля выпадет до 13 миллиметров осадков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.