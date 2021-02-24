Эксперт рассказала, как смена погоды влияет на здоровье

Рубрика "Я только спросить" телеканала Москва 24 помогает разобраться в различных вопросах, которые волнуют горожан.

Погода в Москве резко изменится, и разница в температуре и атмосферном давлении в случае больших перепадов может сказаться даже на самых здоровых.

Можно ли подготовиться к погодным изменениям и как быть тем, у кого есть хронические проблемы со здоровьем, а также метеозависимость? Об этом рассказала врач кардиолог-терапевт Марина Кондратенко. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.