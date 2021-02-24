Синоптики предупредили жителей столичного региона о гололеде в четверг

В четверг, 25 февраля, в Москве и Подмосковье из-за гололеда установлен желтый уровень погодной опасности.

Также синоптики прогнозируют сильный снег с вечера 24 февраля до утра 25 февраля в области. Об этом сообщает Гидрометцентр России.