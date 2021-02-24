Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неподчинение силовикам, в том числе и на митингах. Больше заплатить придется и тем, кто нарушает порядок финансирования публичных акций.



Теперь за повторное неповиновение требованиям правоохранителей на митингах и других собраниях участникам придется отдать до 20 тысяч рублей. Также их могут отправить под арест на 30 суток или на обязательные работы. То же самое будет, если мешать силовикам выполнять их служебные обязанности.

Раньше наказание представляло собой штраф в 5 тысяч. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.