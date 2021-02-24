В Москве выявили 1 417 новых случаев COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 1 417 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 1 719 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 695 человек, выписали при этом 369 человек.



В России за последние сутки выявили 11 749 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 246 (10,6%) человек.

Наименьшие темпы прироста заболевания зафиксированы в Республике Тыва, Магаданской области, Республике Алтай, Республике Хакасия, Еврейской автономной области. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.