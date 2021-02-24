С 25 февраля москвичи смогут проголосовать за установку памятника на Лубянской площади

Москвичи сами решат, кому поставить памятник на Лубянке, – Невскому или Дзержинскому. Голосование стартует 25 февраля на платформе "Активный гражданин".

Как долго оно продлится, и у кого какие шансы? ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.