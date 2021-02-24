Эксперты назвали лидирующие по потреблению водки российские регионы

В 2020 году количество потребляемой водки на душу населения выросло на 2% и составило 5 литров на человека в год. Среди регионов лидерами по этому показателю стали Сахалинская и Магаданская области, республика Коми, Карелия и Чукотка.

А по темпу роста безоговорочный лидер – Калининград. Там за прошлый год выпили на 39% больше водки, чем в 2019 году. Власти объяснили это тем, что из-за коронавируса и закрытия границ в регионе случился небывалый приток туристов, которые и сделали выручку виноводочным магазинам. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.