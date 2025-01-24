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24 января, 18:00

Общество

Студенты рассказали о своих требованиях к работе

Студенты рассказали о своих требованиях к работе

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Молодые специалисты стремятся к комфортным условиям труда. Гибкий график, высокий доход, баланс между работой и личной жизнью, дружный коллектив и возможность быстрого карьерного роста – главные критерии для выпускников.

По данным опроса, более 20% начинающих профессионалов ожидают зарплату от 120 тысяч рублей в месяц. Однако далеко не все молодые специалисты находят работу, которая полностью соответствует их ожиданиям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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обществовидеоРоман Карлов
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