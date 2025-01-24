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24 января, 14:15

Общество

В Москве температура может подняться выше нормы на 7 градусов 24 января

В Москве температура может подняться выше нормы на 7 градусов 24 января

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В столице действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. В пятницу, 24 января, синоптики прогнозируют теплую погоду с переменной облачностью. Температура воздуха достигнет отметки минус 1 градус, а в некоторых районах может подняться до нуля, что на 7 градусов выше климатической нормы.

К вечеру столбики термометров опустятся до минус 3 градусов, атмосферное давление составит 747−748 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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