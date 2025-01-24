Общий размер маткапитала вырастет до 912 тыс руб с 1 февраля

С 1 февраля общий размер материнского капитала вырастет до 912 тысяч рублей. Об этом сообщили в Минтруде.

Там отметили, что в феврале будет индексация почти на 10%, это около 80 тысяч рублей. Со следующего месяца сумма сертификата на первого ребенка составит 690 тысяч рублей. При рождении второго семья, которая ранее оформляла капитал на первого ребенка, получит дополнительно почти 222 тысячи рублей.

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