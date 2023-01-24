Более трех тысяч специалистов приняли участие в первом в России IT-катке

В Москве провели первый в России IT-каток. На коньки встали разработчики, аналитики, дизайнеры и другие представители индустрии. Всего на лед вышли более трех тысяч сотрудников крупнейших российских корпораций при активном участии компании "Тинькофф".

Самые спортивные смогли принять участие в мастер-классе от звезд российского хоккея. Кроме того, на льду провели специальный ледовый квест: участники должны были выполнять различные задания и получать баллы, которые затем можно было обменять на подарки.

Помимо развлечений, на льду организаторы фестиваля продумали и насыщенную программу рабочих встреч: все желающие смогли принять участие в лекциях и дискуссиях на отраслевые темы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.