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Новости

Новости

24 января, 19:30

Общество

Новости часа: более 7,5 млн человек привились от гриппа в Москве

Новости часа: более 7,5 млн человек привились от гриппа в Москве

Доля гриппа B превысила 30% от общего числа респираторных вирусов в РФ

Новости часа: предприятия Москвы увеличили выпуск электрооборудования почти на 30%

Новости часа: Путин поручил ускорить работу по повышению уровня жизни в новых регионах РФ

Путин провел совещание с членами правительства 24 января

Новости часа: Путин заявил о дефиците некоторых лекарств в аптеках РФ

Путин заявил о дефиците некоторых лекарств в аптеках РФ

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 25 января

В России не зарегистрированы опасные индийские сиропы от кашля – Минздрав

Новости часа: в России не зарегистрированы опасные индийские сиропы от кашля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 7,5 миллиона человек привились от гриппа в Москве. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Музей транспорта проведет бесплатные экскурсии на Северном речном вокзале 25 января. Об этом сообщил Дептранс.

Документальная короткометражка якутских режиссеров "Выход" вошла в число номинантов на "Оскар". Об этом сообщается на сайте американской кинопремии.

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