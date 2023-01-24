Новости часа: более 7,5 млн человек привились от гриппа в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 7,5 миллиона человек привились от гриппа в Москве. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Музей транспорта проведет бесплатные экскурсии на Северном речном вокзале 25 января. Об этом сообщил Дептранс.

Документальная короткометражка якутских режиссеров "Выход" вошла в число номинантов на "Оскар". Об этом сообщается на сайте американской кинопремии.