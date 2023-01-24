Доля гриппа B превысила 30% от общего числа респираторных вирусов в РФ

Доля гриппа Б превысила 30% среди всех вирусов, которые сейчас выявляют в России. При этом заболеваемость снизилась на 4% за неделю. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что в Москве ситуация остается нестабильной. По сравнению с прошлой неделей показатели заболеваемости снизились среди тех, кому больше 15 лет. Однако больше случаев зафиксировали у дошкольников и школьников от 7 до 14 лет.

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