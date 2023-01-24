Новости часа: эпидемический процесс по коронавирусу активизировался в России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Эпидемический процесс по коронавирусу активизировался в России. Об этом заявил Роспотребнадзор.

Резерв времени и даты проезда через границу РФ не касаются легкового транспорта. Об этом рассказал глава профильного комитета Госдумы Евгений Москвичев.

Атмосферное давление в Москве резко упадет в начале следующей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.