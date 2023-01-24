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Общество

Новости часа: эпидемический процесс по коронавирусу активизировался в России

Новости часа: эпидемический процесс по коронавирусу активизировался в России

"Атмосфера": 4 градуса мороза ожидается в столице вечером 24 января

Новости часа: доля гриппа B превысила 30% от общего числа респираторных вирусов в РФ

"Доктор 24": флоатинг

"Актуальный репортаж": бортпроводники спасли кота, которого не пустили в Таиланд

Новости часа: кабмин РФ утвердил правила сдачи экзаменов для школьников за рубежом

Правительство РФ утвердило правила сдачи итоговых экзаменов для школьников за рубежом

"Цифра дня": 100 613

Москвичам рассказали, сколько дней осталось до наступления весны

Облачная погода ожидает москвичей 24 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Эпидемический процесс по коронавирусу активизировался в России. Об этом заявил Роспотребнадзор.

Резерв времени и даты проезда через границу РФ не касаются легкового транспорта. Об этом рассказал глава профильного комитета Госдумы Евгений Москвичев.

Атмосферное давление в Москве резко упадет в начале следующей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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