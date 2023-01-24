Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Общество

Ситуация с гриппом и ОРВИ в Москве остается нестабильной – Роспотребнадзор

Ситуация с гриппом и ОРВИ в Москве остается нестабильной – Роспотребнадзор

"Утро": москвичам рассказали о погоде 24 января

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 92%

Проект о самозапрете на взятие кредитов внесут в Госдуму

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 760 мм ртутного столба 24 января

Эксперты рассказали, как выбрать замороженные овощи

"Утро": 2 градуса мороза ожидается в столице 24 января

Предприниматели Франции вышли на митинг на улицы Парижа

Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным

В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст в новых регионах России

В Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация с гриппом и ОРВИ в Москве остается нестабильной. По сравнению с прошлой неделей показатели заболеваемости в целом снизились. Особенно среди тех, кому больше 15 лет, и среди детей до двух лет, но больше случаев стало у дошкольников и школьников от семи до 14 лет.

Самым распространенным стал грипп B, вариант А отошел на второй план. Также часто встречаются аденовирусы, риновирусы и другие сезонные заболевания. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика