Ситуация с гриппом и ОРВИ в Москве остается нестабильной – Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация с гриппом и ОРВИ в Москве остается нестабильной. По сравнению с прошлой неделей показатели заболеваемости в целом снизились. Особенно среди тех, кому больше 15 лет, и среди детей до двух лет, но больше случаев стало у дошкольников и школьников от семи до 14 лет.

Самым распространенным стал грипп B, вариант А отошел на второй план. Также часто встречаются аденовирусы, риновирусы и другие сезонные заболевания. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.