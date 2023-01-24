Предприниматели Франции вышли на митинг на улицы Парижа

В Париже сотни недовольных предпринимателей вышли на улицы города с транспарантами и багетами в руках. Владельцы бизнеса попросили повлиять на ситуацию с тарифами на электричество, так как расходы на свет выросли в несколько раз. Местные пекари рассказали, что, если раньше они платили примерно по тысяче евро в месяц, то теперь нужно отдавать больше пяти тысяч.

В американском штате Джорджия после гибели экоактивиста от рук полицейских начались беспорядки. В центре Атланты люди в масках, одетые во все черное, бросали камни в окна и зажигали фейерверки перед небоскребом, где находится Фонд полиции Атланты, подожгли патрульную машину. Демонстрации начались после смертельного ранения 26-летнего экоактивиста. По официальной версии, он первым открыл огонь по полицейским.

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