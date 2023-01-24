Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Общество

Предприниматели Франции вышли на митинг на улицы Парижа

Предприниматели Франции вышли на митинг на улицы Парижа

Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным

В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст в новых регионах России

Новости часа: систему мобилизационной подготовки пришлось исправлять по ходу – Герасимов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Новости часа: центр консультаций по мерам поддержки предпринимателей появится в ДНР

Новости часа: пожар потушили в особняке XIX века на Страстном бульваре

Сухая и морозная погода ожидается в Москве

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве до 29 января

Посетительница зоопарка в Приморье попыталась залезть в вольер ко льву

В Париже сотни недовольных предпринимателей вышли на улицы города с транспарантами и багетами в руках. Владельцы бизнеса попросили повлиять на ситуацию с тарифами на электричество, так как расходы на свет выросли в несколько раз. Местные пекари рассказали, что, если раньше они платили примерно по тысяче евро в месяц, то теперь нужно отдавать больше пяти тысяч.

В американском штате Джорджия после гибели экоактивиста от рук полицейских начались беспорядки. В центре Атланты люди в масках, одетые во все черное, бросали камни в окна и зажигали фейерверки перед небоскребом, где находится Фонд полиции Атланты, подожгли патрульную машину. Демонстрации начались после смертельного ранения 26-летнего экоактивиста. По официальной версии, он первым открыл огонь по полицейским.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопроисшествияза рубежомвидеоКристина КурумаИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика