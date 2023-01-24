В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст в новых регионах России

В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для жителей новых российских регионов. Как сообщили в ТАСС, инициативная группа уже направила документ на заключение в правительство России.

В планах установить возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Касается это изменение только работающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.