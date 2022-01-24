Одиноким неработающим пенсионерам Подмосковья повысили пенсию. Новые нормы коснутся всех граждан старше 65 лет, проживающих в регионе более 10 лет, чье пособие составляет меньше 13 тысяч рублей.

Теперь им будут платить 17 тысяч, причем пересчитают и январские выплаты. Коснется это 33 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время еженедельного совещания. Также он объявил, что учителям и воспитателям повысят зарплату на 5 тысяч, а помощникам воспитателя на 2,5. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.