Москвичи стали активнее сдавать экспресс-тесты на коронавирус в метро. Активность наблюдается на "Третьяковской" и "Пушкинской".

Кроме того, пройти экспресс-тестирование на COVID-19 можно в поликлиниках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.