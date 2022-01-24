Москвичи показали прохожего без куртки

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время.

Москвичи прислали видео, на котором мужчина без куртки уверенно идет по дороге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.