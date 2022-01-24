Жители Подмосковья обеспокоены выгрузкой снега рядом с речкой Банькой

Жители Подмосковья обеспокоены грязным снегом. По их словам, собранные с улиц кучи выгружают рядом с речкой Банькой.

Люди переживают, что весной все растает и попадет в водопровод горожан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.