23 декабря, 17:45

Общество

Москвичи могут отправить посылки бойцам СВО при помощи акции "С наступающим наступающих"

Двум пациентам с онкологией провели уникальную клеточную терапию в Морозовской больнице

Эксперты опровергли информацию о "елочных" клещах

Спрос на аниматоров в костюмах Деда Мороза вырос в Москве более чем в 3 раза

Телезрители Москвы 24 прислали кадры необычной новогодней елки с совами

Телезрительница Москвы 24 нарядила елку в честь будущего ребенка

Мосгорсуд вернул квартиру многодетной семье, купившей ее у мошенников

Специалисты опровергли информацию о том, что клещей можно принести домой с живой елкой

Ночь на 24 декабря прогнозируется самой холодной в Москве с начала зимы

Москвичей предупредили о хвойных клещах на новогодних елках

В столице проходит предновогодняя акция "С наступающим наступающих", благодаря которой москвичи могут поздравить участников спецоперации. Бойцам можно отправить посылки, письма и открытки, их принимают в павильонах "Фабрика подарков". Всего их 30 по всему городу.

Военным можно подарить, например, варежки, перчатки, носки и другие полезные зимой вещи. Также можно передать книги, игрушки и сладости для детей из новых регионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

обществогородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

