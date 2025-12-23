Москвичи могут отправить посылки бойцам СВО при помощи акции "С наступающим наступающих"

В столице проходит предновогодняя акция "С наступающим наступающих", благодаря которой москвичи могут поздравить участников спецоперации. Бойцам можно отправить посылки, письма и открытки, их принимают в павильонах "Фабрика подарков". Всего их 30 по всему городу.

Военным можно подарить, например, варежки, перчатки, носки и другие полезные зимой вещи. Также можно передать книги, игрушки и сладости для детей из новых регионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24