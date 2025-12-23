Эксперты опровергли информацию о "елочных" клещах

Специалисты опровергли информацию о клещах, которых можно принести домой вместе с елкой. По их словам, насекомых действительно можно обнаружить в хвое, однако, вряд ли это будут клещи.

В свою очередь, в Депздраве сообщили, что обращений по поводу укусов "елочных" клещей не поступало. Там отметили, что перед тем, как принести елку домой, ее необходимо встряхнуть и оставить на несколько часов на балконе или в гараже.

