Температура может опуститься до минус 15 градусов в Москве 24 декабря

Температура в Москве может достигнуть минус 15 градусов завтра, 24 декабря. Погода в столице идет на рекорд. Морозы 23 декабря наступили резко, буквально за несколько часов.

При этом снежный покров начал восстанавливаться. Следующий снегопад прогнозируется 25 декабря вместе с небольшим потеплением. Пока в городе действует желтый уровень опасности из-за гололедицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.