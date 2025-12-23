23 декабря, 11:30Общество
Температура может опуститься до минус 15 градусов в Москве 24 декабря
Температура в Москве может достигнуть минус 15 градусов завтра, 24 декабря. Погода в столице идет на рекорд. Морозы 23 декабря наступили резко, буквально за несколько часов.
При этом снежный покров начал восстанавливаться. Следующий снегопад прогнозируется 25 декабря вместе с небольшим потеплением. Пока в городе действует желтый уровень опасности из-за гололедицы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.