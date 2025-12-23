Москвичам рассказали, куда можно сходить в столице 23 декабря

В Московском дворце 23 декабря москвичам покажут мюзикл "Последняя сказка". По сюжету молодая пара из современной столицы неожиданно попадает во вселенную Шехерезады с роскошными дворцами, колоритными базарами, караваном, полетом на ковре-самолете и суперхитом Таркана.

Герои в ходе спектакля встретятся с Аладдином, Джинном, Али-Бабой и другими персонажами сказки "Тысяча и одна ночь". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.