23 декабря, 07:45Общество
Главную новогоднюю елку страны представят на Соборной площади Кремля
На Соборной площади Кремля 23 декабря пройдет презентация главной новогодней елки страны. Победу среди 24 кандидаток одержала столетняя ель из Рузского района Московской области.
Высота дерева составляет 26 метров, обхват ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров. Дизайн-проект новогоднего оформления елки в этом году называется "Морозный узор". В презентации примут участие ученики образовательных учреждений Управления делами Президента.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.