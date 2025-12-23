Эксперты развенчали миф о декабре как неудобном месяце для поиска работы

Эксперты опровергли распространенное мнение о том, что декабрь самый неудобный месяц для поиска работы и найма новых сотрудников. Аналитики считают, что общее снижение активности на рынке труда в этот период может быть выгодно как работодателям, так и соискателям.

Для компаний снижение конкуренции упрощает поиск кандидатов, а также позволяет до начала нового года понять, в каком составе коллектив приступит к работе в январе. Для соискателей декабрь дает "фору": пока многие конкуренты откладывают активный поиск, компании стремятся быстрее закрыть вакансии.

