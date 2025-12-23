В России предложили печатать информацию на ценниках и чеках крупным шрифтом

В России предложили ввести единые требования к минимальному размеру шрифта на ценниках и чеках в магазинах. Цель инициативы – облегчить гражданам, особенно пожилым и людям с плохим зрением, возможность проверить покупки.

Как пояснили авторы идеи, зачастую информация печатается настолько мелко, что ее сложно разобрать. Это вызывает много вопросов на кассе и сомнения в итоговой сумме, лишая покупателя возможности сразу понять, за что именно он платит.

