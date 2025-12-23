Темпы заражения гриппом и ОРВИ в России снизились почти вдвое

В России за минувшую неделю темпы распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций снизились почти в два раза. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в стране привиты более 80 миллионов человек, что составляет чуть больше половины населения. При появлении первых симптомов заболевания необходимо остаться дома и сразу обратиться к врачу.

