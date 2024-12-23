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23 декабря, 06:15

Общество

Москвичи рассказали, что думают об идее полок с бесплатными продуктами в магазинах

Москвичи рассказали, что думают об идее полок с бесплатными продуктами в магазинах

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Москвичи оценили идею бесплатной раздачи продуктов нуждающимся в магазинах

Москвичи рассказали, как они относятся к тому, чтобы бесплатные полки с едой сделали в магазинах. Так, одна жительница столицы заявила, что для кого-то это действительно необходимо. Однако, по ее словам, товары на полках нужно будет контролировать.

По мнению другой горожанки, людям нужно будет объяснить, что это не "подачка" и сделано от доброго сердца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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