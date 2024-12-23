Москвичам рассказали, как выбрать сыровяленую колбасу для новогоднего стола

Коммерческий директор ООО "СолеРамичи" Олеся Кремнева рассказала, как выбрать сыровяленую колбасу для новогоднего стола.

Она порекомендовала присмотреться к сыровяленой салями. Эксперт отметила, что для новогоднего стола можно выбрать классическую салями с добавлением черного перца или грецкого ореха. Среди тонких колбас есть уникальные и оригинальные вкусы с черным трюфелем и белыми грибами.

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