Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 08:00

Общество

Москвичам рассказали, как выбрать сыровяленую колбасу для новогоднего стола

Москвичам рассказали, как выбрать сыровяленую колбасу для новогоднего стола

214 детей родились в Москве 22 декабря

Пасмурная погода прогнозируется в Москве 23 декабря

Ведущий Москвы FM назвал темы дня 23 декабря

Заброшенные земельные участки будут изымать с 1 марта 2025 года

Москвичам рассказали, как выбрать елку на Новый год

"Утро": 0 градусов ожидается в Москве днем 23 декабря

Актер в роли Деда Мороза может заработать до 200 тысяч рублей в новогодний сезон

Москвичи оценили идею бесплатной раздачи продуктов нуждающимся в магазинах

В Госдуме предложили сделать в магазинах полки с бесплатной едой для нуждающихся

Коммерческий директор ООО "СолеРамичи" Олеся Кремнева рассказала, как выбрать сыровяленую колбасу для новогоднего стола.

Она порекомендовала присмотреться к сыровяленой салями. Эксперт отметила, что для новогоднего стола можно выбрать классическую салями с добавлением черного перца или грецкого ореха. Среди тонких колбас есть уникальные и оригинальные вкусы с черным трюфелем и белыми грибами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоМаксим ШаманинНика КараваеваЕвгения Борода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика