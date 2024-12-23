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23 декабря, 07:15

Общество

Москвичи оценили идею бесплатной раздачи продуктов нуждающимся в магазинах

Москвичи оценили идею бесплатной раздачи продуктов нуждающимся в магазинах

В Госдуме предложили сделать в магазинах полки с бесплатной едой для нуждающихся

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Москвичи рассказали, как они относятся к тому, чтобы бесплатные полки с едой сделали в магазинах. Так, одна жительница столицы заявила, что нужно помогать нуждающимся, если есть такая возможность.

Другой горожанин отметил, что это хорошая идея. По его словам, на полку можно поставить товары какие-нибудь товары первой необходимости, например, гречку, хлеб, молоко.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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