Коммунальные службы устраняют последствия непогоды в Москве

Днем в Москве температура воздуха поднималась до 5 градусов, из-за чего сугробы в городе превратились в реки. Коммунальные службы очищают ливневые канализации, чтобы не допустить скоплений воды.



Первый замглавы управы Останкинского района Аркадий Батраков рассказал, что в Москве провели работы по зачистке объектов дорожного хозяйства, дворовых территорий. По его словам, большое внимание уделялось остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам, подходам к метро, социальным объектам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

