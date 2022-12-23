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23 декабря, 22:15

Общество

Коммунальные службы устраняют последствия непогоды в Москве

Коммунальные службы устраняют последствия непогоды в Москве

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Днем в Москве температура воздуха поднималась до 5 градусов, из-за чего сугробы в городе превратились в реки. Коммунальные службы очищают ливневые канализации, чтобы не допустить скоплений воды.

Первый замглавы управы Останкинского района Аркадий Батраков рассказал, что в Москве провели работы по зачистке объектов дорожного хозяйства, дворовых территорий. По его словам, большое внимание уделялось остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам, подходам к метро, социальным объектам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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