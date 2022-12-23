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23 декабря, 21:15

Общество

Настоящая зима вернется в Москву на следующей неделе

Настоящая зима вернется в Москву на следующей неделе

Москвичам рассказали главные новости прошедшего дня

Желтый уровень погодной опасности продлен в столице до 25 декабря

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Синоптики предупредили, что оттепель продлится в Москве до 24 декабря

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Настоящая зима вернется в Москву на следующей неделе. В ночь на понедельник, 26 декабря, в столице ожидается до -12 градусов. Пока в городе сохраняется характерная для марта погода. Дороги по-прежнему скользкие, из-за чего в Москве сохраняются пробки.

Ведущий метеоролог гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что оттепель для российских регионов является нормальным явлением. Вместе с тем климатологи отметили рост интенсивности оттепели в последнее время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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