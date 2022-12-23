Настоящая зима вернется в Москву на следующей неделе. В ночь на понедельник, 26 декабря, в столице ожидается до -12 градусов. Пока в городе сохраняется характерная для марта погода. Дороги по-прежнему скользкие, из-за чего в Москве сохраняются пробки.

Ведущий метеоролог гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что оттепель для российских регионов является нормальным явлением. Вместе с тем климатологи отметили рост интенсивности оттепели в последнее время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

