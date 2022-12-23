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Общество

Новости часа: синоптики рассказали о погоде в Москве 24 и 25 декабря

Новости часа: синоптики рассказали о погоде в Москве 24 и 25 декабря

Москвичам показали предновогоднюю обстановку в столичных ТЦ

Правительство РФ выделит почти 1,5 трлн рублей на пенсии и надбавки в 2022 и 2023 году

Плотный туман сформировался над башнями "Москва-Сити"

Новости часа: правительство РФ выделит почти 1,5 трлн рублей на пенсии и надбавки

Россияне рассказали о самых часто получаемых подарках на Новый год

Новости часа: ЦОДД сообщил о раннем начале часа пик в Москве 23 декабря

Дед Мороз и Снегурочка посетили пациентов Московского областного онкодиспансера

Новости часа: Россия готова снизить нефтедобычу в 2023 году

"Атмосфера": 2 градуса тепла ожидается в столице вечером 23 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Самым теплым днем в Москве будет суббота, 24 декабря, а в воскресенье, 25 декабря, начнется резкое похолодание. О предстоящей погоде сообщили столичные синоптики.

Два человека погибли, шесть получили ранения во время стрельбы в Париже. Об этом рассказали в СМИ.

Максимальная ставка по рублевым вкладам во второй декаде декабря выросла до 8,19%. Таковы данные ЦБ РФ.

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