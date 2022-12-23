Новости часа: синоптики рассказали о погоде в Москве 24 и 25 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Самым теплым днем в Москве будет суббота, 24 декабря, а в воскресенье, 25 декабря, начнется резкое похолодание. О предстоящей погоде сообщили столичные синоптики.

Два человека погибли, шесть получили ранения во время стрельбы в Париже. Об этом рассказали в СМИ.

Максимальная ставка по рублевым вкладам во второй декаде декабря выросла до 8,19%. Таковы данные ЦБ РФ.