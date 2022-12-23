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Новости

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Общество

Новости часа: Совфед одобрил закон о приостановке исков против мобилизованных

Новости часа: Совфед одобрил закон о приостановке исков против мобилизованных

Новости часа: Новак рассказал об ответных мерах на введение потолка цен на нефть

"Доктор 24": опасности Нового года

"Доктор 24": продукты для сердца и сосудов

"Время новых": научные развлечения

Новости часа: почти 60 рейсов отменили в аэропортах Москвы 23 декабря

Москвичи прислали кадры декабрьского тумана

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 24 декабря

"Утро": москвичам рассказали о погоде 23 декабря

"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 23 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Совфед одобрил закон о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных. Согласно документу, банки будут приостанавливать взыскание долгов с участников СВО.

ФСБ задержала россиян и украинцев, которые содействовали СБУ. На них завели дела о шпионаже, сообщила пресс-служба ведомства.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" начался на 32 площадках в Москве. Об этом рассказали городские власти.

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