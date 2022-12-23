Новости часа: Совфед одобрил закон о приостановке исков против мобилизованных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Совфед одобрил закон о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных. Согласно документу, банки будут приостанавливать взыскание долгов с участников СВО.

ФСБ задержала россиян и украинцев, которые содействовали СБУ. На них завели дела о шпионаже, сообщила пресс-служба ведомства.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" начался на 32 площадках в Москве. Об этом рассказали городские власти.