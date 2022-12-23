Москва прошла пик гриппа и ОРВИ без жестких мер – Ракова

Число заболевших ОРВИ и гриппом в Москве сокращается. Спад фиксируется уже в течение трех недель. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, это значит, что столице удалось пройти пик заболеваемости без введения жестких мер.

Ракова пояснила, что показатели заболеваемости в столице начали расти в самом начале ноября, а пик пришелся на конец месяца. По ее словам, сначала заболеваемость выросла среди детей. Столичные власти провели исследование инфекции и установили, что в городе курсирует грипп. Секвенирование вируса показало, что речь идет о свином гриппе, который очень сильно мутировал по сравнению с 2009 и 2016 годами.

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