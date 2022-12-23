В Госдуме поддержали инициативу увеличить возраст призыва с 18 до 21 года

Депутаты Госдумы поддержали инициативу Минобороны увеличить возраст призыва с 18 до 21 года. Вместе с этим предлагают также поднять и верхнюю планку, а именно призывать не до 27, а до 30 лет. Предполагается, что так ряды армии пополнятся более зрелыми и образованными кадрами.

Проводить все предложенные изменения, как отметил глава военного ведомства Сергей Шойгу, будут поэтапно. По его словам, для начала нужно разработать соответствующие законы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.