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Общество

В Госдуме поддержали инициативу увеличить возраст призыва с 18 до 21 года

В Госдуме поддержали инициативу увеличить возраст призыва с 18 до 21 года

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Депутаты Госдумы поддержали инициативу Минобороны увеличить возраст призыва с 18 до 21 года. Вместе с этим предлагают также поднять и верхнюю планку, а именно призывать не до 27, а до 30 лет. Предполагается, что так ряды армии пополнятся более зрелыми и образованными кадрами.

Проводить все предложенные изменения, как отметил глава военного ведомства Сергей Шойгу, будут поэтапно. По его словам, для начала нужно разработать соответствующие законы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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