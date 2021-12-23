В Москве впервые назвали обладателей статуса "московская медсестра" и "московский медбрат". Почетные свидетельства и нагрудные знаки победителям вручила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чтобы приобрести этот статус, медикам пришлось пройти ряд оценочных процедур. Однако теперь вместе с новым статусом им полагаются и дополнительные выплаты: стимулирующая надбавка в размере 7,5 тысячи рублей. Деньги будут выплачивать ежемесячно в течение пяти лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.