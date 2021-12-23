В атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль

Синоптики обнаружили в атмосфере Москвы алмазную пыль. Они подчеркнули, что это редкие твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов.

Чаще всего такое явление появляется в Арктике и Антарктике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.