Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 ноября
Ледяной дождь ожидается в Москве с вечера 23 ноября до утра следующего дня. В прогнозе также мокрый снег и сильный ветер. Возможно налипание мокрого снега на провода и деревья.
Катки откроются на фестивальных площадках "Московских сезонов" 1 декабря. Там уже начали заливать лед. Всего будет 26 мест для катаний.
США и Украина достигли прогресса на переговорах по мирному плану урегулирования украинского конфликта, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Он также назвал встречу "самой продуктивной" за все время.
