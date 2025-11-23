Помощь бойцам из Москвы окажут в Едином центре поддержки участников СВО

Единый центр поддержки участников СВО оказывает ветеранам психолого-психотерапевтическое сопровождение, юридическую помощь, переобучение и помощь в трудоустройстве.

Кроме того, в приоритете Москвы поддержка действующих участников СВО, а также их семей. Она включает в себя выплату ежемесячного пособия на ребенка без учета имущественного положения семьи, освобождение от оплаты дошкольных учреждений, секций, кружков, продленки и питания в школах и колледжах и прочие льготы.

